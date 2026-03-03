Damián Pizarro suma buenas noticias tras un año y medio casi sin jugar entre sus pasos por Udinese y Le Havre en Europa.

Este martes, por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, el delantero chileno hizo su debut con Racing de Avellaneda, partiendo como titular y entregando la asistencia para la apertura de la cuenta en el triunfo 3-0 sobre Atlético Tucumán.

¡QUÉ PASE METISTE, DAMIÁN! ⚽️🔥🇨🇱



Pizarro asistió de gran manera a Duván Vergara en su primer partido con la camiseta de Racing, para que la Academia anote el 1-0 contra Atlético Tucumán.



Sin embargo, antes de que Gustavo Costas le diera esta oportunidad, el formado en Colo Colo tampoco estaba siendo considerado por el entrenador de la “Academia”. De hecho, tuvo que esperar a que Adrián Martínez se lesionara para recién sumar su primera citación.

Luego de ver el gran rendimiento del atacante de 20 años, muchos se preguntaron por qué no estaba jugando, algo que en TyC Sports catalogaron como “El curioso caso de Damián Pizarro”, aludiendo a que pasó de estar sin consideración, a derechamente ser importante para el equipo.

En aquella publicación, se mostraron gratamente sorprendidos por la gran jugada que realizó para el 1-0 de Racing. “Recibió la pelota y resolvió de taco para una espectacular asistencia a Duván Vergara”, señaló el medio argentino-

Ahora, Pizarro tendrá la oportunidad de seguir sumando minutos de calidad con el cuadro de Avellaneda, ya que se espera que Martínez esté fuera al menos un par de semanas, lo que le deja el camino libre como “9” del equipo.

A esto se suma que, tal como contamos en ADN Deportes, Nicolás Córdova tiene considerado al delantero para la nómina de La Roja de cara a la fecha FIFA de marzo, donde la selección chilena se medirá en partidos amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.