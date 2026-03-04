;

Buenas noticias para la U: su mayor verdugo será baja en la UdeC para el duelo por Liga de Primera

Cecilio Waterman recibió dos fechas de sanción por su expulsión ante Everton y no podrá enfrentarse a su víctima favorita.

Javier Catalán

FOTO:JAVIER VALDES LARRONDO/AGENCIAUNO

FOTO:JAVIER VALDES LARRONDO/AGENCIAUNO / JAVIER VALDES LARRONDO /AGENCIAUNO

Este miércoles, Universidad de Chile se enfrenta a Palestino en busca de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, aunque el fin de semana continuará compitiendo en el torneo nacional.

El próximo lunes 9 de marzo, los azules recibirán en el Estadio Nacional a Universidad de Concepción, que tendrá una sensible baja y en Ñuñoa tienen motivos para estar contentos.

Esto porque Cecilio Waterman, delantero panameño del “Campanil”, no estará presente, ya que recibió dos fechas de sanción tras su expulsión en la última jornada ante Everton.

El atacante, que viene de ser campeón de la Liga de Primera con Coquimbo Unido en 2025, se ha consolidado como uno de los grandes goleadores del fútbol chileno, teniendo a la U como su víctima favorita.

En 10 partidos ante el elenco universitario, Waterman ha convertido 8 goles: seis con Cobresal, uno con Everton y otro con la UdeC en su primera etapa en 2020.

La mejor actuación del panameño ante el “Romántico Viajero” se dio en la fecha 30 del Campeonato Nacional 2022, cuando con los “mineros” marcó un hat trick en el triunfo 4-3.

