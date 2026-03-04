;

FOTO. Fran Maira reaparece en redes sociales con sentido mensaje tras protagonizar accidente: “Nadie tiene derecho...”

La influencer utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de mensajes refiriéndose al accidente que protagonizó en febrero.

Nicolás Lara Córdova

La influencer, Fran Maira, enfrentó un cierre de febrero complejo al protagonizar un accidente automovilístico en el sector de La Dehesa.

En aquella oportunidad, la cantante impactó contra un motociclista, quien continúa hospitalizado realizando su proceso de recuperación.

Este miércoles, Maira utilizó sus redes sociales para referirse al accidente, compartiendo mensajes en apoyo a la rehabilitación de Mayerson Zapata.

A seguir orando por Mayerson Zapata. Gracias por todas sus oraciones”, escribió.

Este mensaje no estuvo excento de críticas de ciertos usuarios, quienes cuestionaron a Fran Maira por el tono religioso de sus mensajes.

Por favor, nadie tiene derecho a decirle a otro en qué creer, en qué no creer y cómo creer”, dijo la influencer a través de un comunicado publicado en sus historias.

“La fe o creencia espiritual de cada uno es personal, y lo único que estoy pidiendo es luz en estos momentos”, indicó.

Por favor, les pido que respeten eso”, concluyó.

