“Ha sido muy difícil”: confirman qué pasará con Fran Maira a horas del estreno de “Fiebre de Baile 2”

Este lunes, Chilevisión estrenará “Fiebre de Baile 2″, nueva temporada del estelar en la que competirán 18 parejas por el título, entre ellas una conformada por Fran Maira.

En el lanzamiento para la prensa, al que asistió ADN.cl, Diana Bolocco –quien conducirá el espacio– explicó qué pasará con la participación de la cantante. “No vamos a tener, por ahora , la presencia de Fran Maira”, partió señalando.

“Es de público conocimiento lo que sucedió con Fran, que protagonizó ese lamentable accidente, y ese es el motivo por el que ella, hasta ahora, no va a estar en la competencia”, añadió.

Ante ausencia de Fran Maira: duelo de tres

En esa línea, la animadora comentó que “vamos a esperar que se recupere la persona afectada a la que le mandamos un beso gigante a su familia . Ha sido muy difícil”.

Para cubrir su ausencia, el programa decidió que, en los primeros duelos —donde Fran Maira debía enfrentarse a Disley Ramos—, esta última compita finalmente contra Vale Roth y Karen Paola.