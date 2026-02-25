Este miércoles, la cantante e influencer, Fran Maira, fue formalizada por el accidente de tránsito que protagonizó durante la noche del martes en Lo Barnechea, donde un motorista resultó con lesiones graves.

Al dejar el centro de detención en Santiago Centro, Maira conversó con los medios que se acercaron al lugar.

“Fue un accidente y no puedo hablar ahora. Les pido respeto. Que la persona que sufrió el accidente se recupere, que es lo más importante”, comentó.

“A cualquiera le puede pasar; venía de camino a mi casa, llegando del trabajo. Nunca me había pasado algo así; nadie estaba en condiciones de alcohol, ni de droga, nada”, detalló la cantante al referirse a su accidente.

Antes de subirse al vehículo que la trasladaría hacia su casa, Fran Maira fue enfática en reiterar que ella pasó en luz verde.

“Fue un accidente. Les pido respeto para mí y para mi familia”, cerró.