“Hoy me toca dar un paso al costado... Aún tenía tanto para dar, pero el fútbol se ensució” / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Tras 18 años de carrera, el defensa chileno Enzo Guerrero anunció su retiro del fútbol y lo hizo con un potente mensaje donde apuntó contra los representantes.

“Hoy, después de 18 años, he tomado una de las decisiones difíciles en mi vida; me toca dar un paso al costado de esta profesión. No de la manera que me hubiera gustado, pero es lo que me tocó. Aún tenía tanto para dar, pero lamentablemente el fútbol se ha ido ensuciando”, escribió el zaguero de 35 años a través de Instagram.

“Ya no es el esfuerzo, ya no es la perseverancia, ya no es el profesionalismo, ya no es la temporada que tengas o el cómo eres como jugador. Las cosas cambiaron. Ahora el que tiene representante tiene club y juega, y ante eso no se puede hacer nada. Los que estamos metidos sabemos que es así”, aseguró el formado en Coquimbo Unido.

Por último, tras agradecer a todas las personas que lo apoyaron durante su carrera, el ahora exfutbolista señaló: “Me voy con la tranquilidad de que donde estuve traté de dar siempre lo mejor. A veces resultó, a veces no, pero era parte de ello… Ahora nos esperan otros rumbos y por mi familia siempre haré todo… Gracias fútbol".

De esta manera, Enzo Guerrero cuelga los botines tras un largo recorrido en el fútbol chileno, donde vistió los colores de Coquimbo Unido, Cobreloa, Deportes Iquique, Palestino, Ñublense, Deportes La Serena y Provincial Ovalle.

Guerrero también defendió la camiseta de la selección chilena a nivel juvenil. Con La Roja disputó el Sudamericano Sub 20 del 2011, en Perú.