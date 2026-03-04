;

“Hoy me toca dar un paso al costado... Aún tenía tanto para dar, pero el fútbol se ensució”

El defensa chileno Enzo Guerrero anunció su retiro del fútbol y lanzó un dardo contra los representantes.

Daniel Ramírez

“Hoy me toca dar un paso al costado... Aún tenía tanto para dar, pero el fútbol se ensució”

“Hoy me toca dar un paso al costado... Aún tenía tanto para dar, pero el fútbol se ensució” / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Tras 18 años de carrera, el defensa chileno Enzo Guerrero anunció su retiro del fútbol y lo hizo con un potente mensaje donde apuntó contra los representantes.

“Hoy, después de 18 años, he tomado una de las decisiones difíciles en mi vida; me toca dar un paso al costado de esta profesión. No de la manera que me hubiera gustado, pero es lo que me tocó. Aún tenía tanto para dar, pero lamentablemente el fútbol se ha ido ensuciando”, escribió el zaguero de 35 años a través de Instagram.

“Ya no es el esfuerzo, ya no es la perseverancia, ya no es el profesionalismo, ya no es la temporada que tengas o el cómo eres como jugador. Las cosas cambiaron. Ahora el que tiene representante tiene club y juega, y ante eso no se puede hacer nada. Los que estamos metidos sabemos que es así”, aseguró el formado en Coquimbo Unido.

Revisa también:

ADN

Por último, tras agradecer a todas las personas que lo apoyaron durante su carrera, el ahora exfutbolista señaló: “Me voy con la tranquilidad de que donde estuve traté de dar siempre lo mejor. A veces resultó, a veces no, pero era parte de ello… Ahora nos esperan otros rumbos y por mi familia siempre haré todo… Gracias fútbol".

De esta manera, Enzo Guerrero cuelga los botines tras un largo recorrido en el fútbol chileno, donde vistió los colores de Coquimbo Unido, Cobreloa, Deportes Iquique, Palestino, Ñublense, Deportes La Serena y Provincial Ovalle.

Guerrero también defendió la camiseta de la selección chilena a nivel juvenil. Con La Roja disputó el Sudamericano Sub 20 del 2011, en Perú.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad