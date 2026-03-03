Con la vuelta de Damián Pizarro: Córdova empieza a definir a los nominados a La Roja para la fecha FIFA de marzo

La Roja ya comienza a prepararse para sus amistosos en la fecha FIFA de marzo, donde enfrentará a Cabo Verde (viernes 27) y Nueva Zelanda (lunes 30), ambos partidos con sede en el país oceánico.

Para ello, Nicolás Córdova ha estado trabajando en la nómina que viajará a la otra punta del mundo para enfrentar a dos selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026.

Por lo mismo, ADN Deportes ha seguido de cerca a los futbolistas con los que el entrenador interino de la selección chilena quiere contar, varios de ellos prácticamente confirmados para ser parte de la convocatoria.

En Universidad de Chile, son cuatro los que tendrían casi asegurada su citación: Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Agustín Arce y Lucas Assadi, pese a que este último aún se recupera de un esguince de tobillo alto.

Además, Francisco Salinas, de Coquimbo Unido, repetiría respecto de la última convocatoria. En Universidad Católica, Daniel González y Vicente Bernedo también tendrían su oportunidad.

La decisión más sorpresiva que habría tomado Córdova sería el regreso de Damián Pizarro, delantero que no ha sumado minutos en Racing Club, pero a quien en La Roja buscan recuperar pensando en el futuro.