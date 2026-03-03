;

Con la vuelta de Damián Pizarro: Córdova empieza a definir a los nominados a La Roja para la fecha FIFA de marzo

Según información de ADN Deportes, el entrenador de la selección chilena ya tiene a nueve jugadores contemplados para los duelos ante Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno

La Roja ya comienza a prepararse para sus amistosos en la fecha FIFA de marzo, donde enfrentará a Cabo Verde (viernes 27) y Nueva Zelanda (lunes 30), ambos partidos con sede en el país oceánico.

Para ello, Nicolás Córdova ha estado trabajando en la nómina que viajará a la otra punta del mundo para enfrentar a dos selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026.

Por lo mismo, ADN Deportes ha seguido de cerca a los futbolistas con los que el entrenador interino de la selección chilena quiere contar, varios de ellos prácticamente confirmados para ser parte de la convocatoria.

Revisa también:

ADN

En Universidad de Chile, son cuatro los que tendrían casi asegurada su citación: Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Agustín Arce y Lucas Assadi, pese a que este último aún se recupera de un esguince de tobillo alto.

Además, Francisco Salinas, de Coquimbo Unido, repetiría respecto de la última convocatoria. En Universidad Católica, Daniel González y Vicente Bernedo también tendrían su oportunidad.

La decisión más sorpresiva que habría tomado Córdova sería el regreso de Damián Pizarro, delantero que no ha sumado minutos en Racing Club, pero a quien en La Roja buscan recuperar pensando en el futuro.

