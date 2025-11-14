Familia de piloto fallecido en San Felipe denuncia uso de sus tarjetas tras la tragedia: “Había giros desde la misma noche en que falleció”

La familia del piloto Fernando Tapia, fallecido el 29 de octubre tras capotar su aeronave en San Felipe, denunció el uso fraudulento de sus tarjetas bancarias después del accidente.

El hallazgo ocurrió cuando su hijo recuperó el chip del teléfono para guardar fotografías y comenzó a recibir notificaciones de transacciones que no correspondían.

Soledad Tapia, hermana del piloto, señaló a CHV que al revisar los estados de cuenta detectaron compras y giros por más de $3 millones, incluidos movimientos registrados la noche de la muerte y durante el velorio.

“Una de sus tarjetas tenía movimientos de muchas compras. Llegó el estado de cuenta y había giros desde la misma noche en que falleció. Al otro día cuando se estaba velando, había giros también”, dijo.

“El autor de esto confesó”

La denuncia fue presentada ante Fiscalía y, según indicó la familia, un cercano al piloto —que estuvo con él el día previo y el mismo día del accidente— confesó ante la PDI haber utilizado la tarjeta. “El autor de esto confesó y devolvió la tarjeta”.

El sospechoso aún no ha sido formalizado, mientras el Ministerio Público reúne más antecedentes para un eventual control de detención.

En paralelo, la DGAC informó que su Departamento de Prevención de Accidentes desarrolla la investigación para esclarecer las causas del siniestro y emitirá un informe preliminar en 30 días.