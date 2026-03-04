;

Enap informa fuerte alza de en gasolinas y diésel desde este jueves

En el contexto de la escalada bélica en Medio Oriente, el mercado energético presiona valores locales, mientras kerosene anota una caída relevante.

Martín Neut

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó un nuevo incremento en los precios estimados de los combustibles, en un escenario marcado por la tensión en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos, lo que ha generado volatilidad en el mercado internacional del crudo.

Según el reporte semanal, la gasolina de 93 octanos subiría $18,8 por litro y la de 97, $20,9. El diésel aumentaría $19,3 y el GLP vehicular $11,8, mientras que el kerosene bajaría $27,9 por litro.

En el comunicado, la estatal enfatizó que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno” y que las distribuidoras determinan “de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Asimismo, precisó que el informe “no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final”.

La estimación considera los valores de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, costos de transporte y la aplicación de los mecanismos de estabilización vigentes. El informe se publica cada miércoles.

Comunicado Enap

