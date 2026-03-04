Detrás de las fotos de Bad Bunny en Chile: así fue su visita a uno de los lugares más lujosos del país

Durante este miércoles, millones de chilenos despertaron con una de las publicaciones más comentadas en redes sociales: Bad Bunny compartió varias fotos de su paso por Chile cuando visitó Santiago para presentarse en el Estadio Nacional.

Entre las imágenes aparecen distintas postales de la capital. En una se observa una avenida con un bus del sistema RED y, en otra, un peluche que le habría regalado un fan. Pero entre todas esas escenas cotidianas, el artista también mostró una de las experiencias más exclusivas que vivió durante su estadía en el país.

Las fotografías no estaban centradas en el concierto, sino en parte de lo que hizo después del show. En los registros se ve al cantante puertorriqueño recorriendo la Viña Concha y Toro , uno de los destinos enoturísticos más conocidos de Chile.

Según pudo conocer ADN.cl, el cantante visitó el recinto ubicado en la comuna de Pirque y participó de una experiencia enológica ligada al vino Don Melchor, uno de los productos más reconocidos de la viña.

De acuerdo con testigos de la visita, el llamado “Conejo Malo”, que se presentó recientemente en el show de medio tiempo del Super Bowl, realizó la llamada experiencia Don Melchor , un recorrido enfocado en la historia y elaboración de este Cabernet Sauvignon, reconocido a nivel internacional.

Entre las actividades, el artista visitó la Casa Don Melchor —la antigua residencia de verano del fundador de la viña y hoy declarada Monumento Histórico— y caminó por el parque centenario del lugar, donde también se realizan degustaciones de distintas parcelas del viñedo.

El exclusivo centro

Ampliar

La visita se realizó en el nuevo Centro del Vino Concha y Toro, un complejo enoturístico de cerca de 12 mil metros cuadrados inaugurado en julio de 2025 en Pirque.

El artista puertoriqueño pudo disfrutar de todo lo que el recinto incluye, como el Museo Sensorial Casillero del Diablo, con salas interactivas sobre el proceso de vinificación, un laboratorio de aromas para identificar notas características de distintas cepas y exposiciones sobre la geología y el clima que influyen en la producción vitivinícola chilena.

Consultada por Radio ADN, la viña confirmó que el artista visitó el lugar, aunque evitó entregar detalles. “No hablamos de las experiencias de nuestros clientes”, señalaron desde la empresa.

De todos modos, desde la compañía indicaron que el nuevo Centro del Vino busca “elevar la propuesta enoturística de Chile a los más altos estándares internacionales y convertirla en una experiencia de clase mundial”.