;

FOTOS. Detrás de las fotos de Bad Bunny en Chile: así fue su visita a uno de los lugares más lujosos del país

El artista puertorriqueño compartió en redes sociales varias imágenes de su paso por Santiago, donde además de mostrar postales de la ciudad, reveló que visitó la Viña Concha y Toro y participó de una exclusiva experiencia enológica en Pirque.

Cristóbal Álvarez

Detrás de las fotos de Bad Bunny en Chile: así fue su visita a uno de los lugares más lujosos del país

Durante este miércoles, millones de chilenos despertaron con una de las publicaciones más comentadas en redes sociales: Bad Bunny compartió varias fotos de su paso por Chile cuando visitó Santiago para presentarse en el Estadio Nacional.

Entre las imágenes aparecen distintas postales de la capital. En una se observa una avenida con un bus del sistema RED y, en otra, un peluche que le habría regalado un fan. Pero entre todas esas escenas cotidianas, el artista también mostró una de las experiencias más exclusivas que vivió durante su estadía en el país.

Las fotografías no estaban centradas en el concierto, sino en parte de lo que hizo después del show. En los registros se ve al cantante puertorriqueño recorriendo la Viña Concha y Toro, uno de los destinos enoturísticos más conocidos de Chile.

Revisa también:

ADN

Según pudo conocer ADN.cl, el cantante visitó el recinto ubicado en la comuna de Pirque y participó de una experiencia enológica ligada al vino Don Melchor, uno de los productos más reconocidos de la viña.

De acuerdo con testigos de la visita, el llamado “Conejo Malo”, que se presentó recientemente en el show de medio tiempo del Super Bowl, realizó la llamada experiencia Don Melchor, un recorrido enfocado en la historia y elaboración de este Cabernet Sauvignon, reconocido a nivel internacional.

Entre las actividades, el artista visitó la Casa Don Melchor —la antigua residencia de verano del fundador de la viña y hoy declarada Monumento Histórico— y caminó por el parque centenario del lugar, donde también se realizan degustaciones de distintas parcelas del viñedo.

El exclusivo centro

ADN

La visita se realizó en el nuevo Centro del Vino Concha y Toro, un complejo enoturístico de cerca de 12 mil metros cuadrados inaugurado en julio de 2025 en Pirque.

El artista puertoriqueño pudo disfrutar de todo lo que el recinto incluye, como el Museo Sensorial Casillero del Diablo, con salas interactivas sobre el proceso de vinificación, un laboratorio de aromas para identificar notas características de distintas cepas y exposiciones sobre la geología y el clima que influyen en la producción vitivinícola chilena.

Consultada por Radio ADN, la viña confirmó que el artista visitó el lugar, aunque evitó entregar detalles. “No hablamos de las experiencias de nuestros clientes”, señalaron desde la empresa.

De todos modos, desde la compañía indicaron que el nuevo Centro del Vino busca “elevar la propuesta enoturística de Chile a los más altos estándares internacionales y convertirla en una experiencia de clase mundial”.

ADN

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad