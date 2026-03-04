27 DE ABRIL 2024/ANTOFAGASTA Responso en la Ciudad de Antofagasta por el Sargento Carlos Cisterna Navarro, el cabo Sergio Arévalo Lobo y el Cabo Misael Vidal Cid que fueron asesinados en la comuna de Cañete FOTO: CRISTOFER DEVIA/AGENCIAUNO / Cristofer Devia / Agencia Uno

Durante este miércoles, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, abordó en conversación con ADN Hoy el veredicto condenatorio contra Felipe Antihuen Santi, Yeferson Antihuen Santi y Tomás Antihuen Santi, responsables del triple homicidio de carabineros en acto de servicio ocurrido en Cañete.

“El primero, en relación con la calificación terrorista —que es una cuestión que siempre ronda este caso—, es que la legislación vigente al momento en que ocurrió el hecho no permitía, desde nuestro punto de vista, calificarlo como un delito terrorista. Creo que la situación sería distinta con la actual legislación”, señaló.

El persecutor explicó que la nueva normativa sí contempla escenarios que podrían ajustarse a un caso como este. “Hay causales específicas en la nueva ley antiterrorista que podrían encuadrar este caso. De hecho, cuando se legisló se pensó precisamente en situaciones como esta. Así quedó constancia también en la historia de la ley: este caso era uno que no quedaba incluido en la legislación anterior y que hoy, por los efectos desmoralizantes que produce en la población, podría ser considerado un acto terrorista”, afirmó.

“En los autores hay, primero, un historial de violencia progresivo. Ellos manifiestan, a través de acciones e incluso en sus conversaciones, un deseo de resistencia al Estado o de pertenecer a una especie de resistencia. Pero además, al revisar su vida y los antecedentes de otros hechos por los que fueron condenados, constatamos que estaban vinculados directamente a la comisión de delitos contra la propiedad, robos con violencia e intimidación”, detalló.

En esa línea, explicó que “la motivación de atacar a los carabineros apuntaba a sustraer especies, principalmente su armamento y municiones. Pero también buscaban demostrar que tenían la capacidad de atacarlos y ejercer control territorial en ese espacio”, indicó.

Consultado sobre si existía un componente étnico o vinculado a reivindicaciones mapuche en el caso, el fiscal descartó que el crimen estuviera relacionado con demandas territoriales. “Existe una realidad respecto de los pueblos originarios en nuestro país, y también demandas que pueden tener fundamento. Además, la convivencia en una sociedad diversa hace que ese diálogo sea muy relevante. Pero eso es distinto a los delitos que se cometen. Hay una serie de hechos delictuales que no tienen ninguna relación con esas reivindicaciones”, explicó.

“En la región de La Araucanía y en la provincia de Arauco vemos mucha vinculación con bandas organizadas dedicadas al robo de madera, que obtienen enormes beneficios económicos. También hay delitos de robo con intimidación, muy frecuentes en zonas rurales”, dijo.

“Muchas veces, cuando estas personas son detenidas, invocan su pertenencia a un pueblo originario para ejercer presión. Sin embargo, no existe en su discurso una reivindicación de derechos. Incluso, en muchos casos, las víctimas son otras personas del propio pueblo mapuche”, agregó.