;

VIDEOS. Bad Bunny desborda amor por Chile en sorpresivos post en redes: realizó potente promesa con el país

Sin que nadie lo esperaba: el “conejo malo” mostró todo su cariño a sus fans chilenos.

Nelson Quiroz

GEMINI IA

GEMINI IA

A semanas de su explosivo paso por el Estadio Nacional, Bad Bunny volvió a hablar de Chile y lo hizo con palabras que sorprendieron incluso a sus propios fans.

En una serie de publicaciones en Instagram, el puertorriqueño destacó el rol del país en la historia del reguetón: “Chile fue uno de los primeros en abrazar la cultura y el movimiento del reguetón de Puerto Rico en los 2000’s”, escribió.

ADN

Getty Images / Kevin Mazur

Además, agradeció el apoyo que, según recordó, ha recibido desde 2016, rememorando sus primeras visitas en 2017, desde discotecas y el Teatro Caupolicán hasta escenarios masivos como el Movistar Arena, el Festival de Viña y el Nacional.

Revisa también

ADN

El mensaje no pasó desapercibido porque llega después de que circularan videos del reciente concierto en los que parte del público le pedía insistentemente “120”, canción que el propio artista prometió volver a interpretar en el país.

Algunos seguidores interpretaron su reacción en el show como molestia. Sin embargo, su declaración fue directa: “Algún día cantaremos 120 juntos, lo prometo. Chi Chi Chi Le Le Le”.

Las señales de conexión no quedaron ahí. El “Conejo Malo” también compartió historias recorriendo calles de Santiago, imágenes en la Viña Concha y Toro en Pirque y hasta un perrito con un cartel del fan club local, gestos que disiparon cualquier especulación sobre un supuesto distanciamiento.

Su último espectáculo en el Nacional fue un despliegue de casi tres horas, con un guiño especial a Chile al interpretar fragmentos de “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara, reforzando la idea de un vínculo más profundo que el de una simple parada de gira.

ADN

CAPTURA

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad