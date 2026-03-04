A semanas de su explosivo paso por el Estadio Nacional, Bad Bunny volvió a hablar de Chile y lo hizo con palabras que sorprendieron incluso a sus propios fans.

En una serie de publicaciones en Instagram, el puertorriqueño destacó el rol del país en la historia del reguetón: “Chile fue uno de los primeros en abrazar la cultura y el movimiento del reguetón de Puerto Rico en los 2000’s”, escribió.

Además, agradeció el apoyo que, según recordó, ha recibido desde 2016, rememorando sus primeras visitas en 2017, desde discotecas y el Teatro Caupolicán hasta escenarios masivos como el Movistar Arena, el Festival de Viña y el Nacional.

El mensaje no pasó desapercibido porque llega después de que circularan videos del reciente concierto en los que parte del público le pedía insistentemente “120”, canción que el propio artista prometió volver a interpretar en el país.

Algunos seguidores interpretaron su reacción en el show como molestia. Sin embargo, su declaración fue directa: “Algún día cantaremos 120 juntos, lo prometo. Chi Chi Chi Le Le Le”.

Las señales de conexión no quedaron ahí. El “Conejo Malo” también compartió historias recorriendo calles de Santiago, imágenes en la Viña Concha y Toro en Pirque y hasta un perrito con un cartel del fan club local, gestos que disiparon cualquier especulación sobre un supuesto distanciamiento.

Su último espectáculo en el Nacional fue un despliegue de casi tres horas, con un guiño especial a Chile al interpretar fragmentos de “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara, reforzando la idea de un vínculo más profundo que el de una simple parada de gira.