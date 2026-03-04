Continúa incendio en planta papelera de Puente Alto: “El fuego no está controlado, está contenido”

Durante la madrugada de este miércoles, cerca de 220 voluntarios de Bomberos continuaban trabajando para controlar un incendio que se inició la tarde del martes en la planta Papeles Cordillera de CMPC, ubicada en la comuna de Puente Alto.

Concretamente, en el lugar operaban alrededor de 50 carros bomba, mientras las labores se concentraban en evitar la propagación de las llamas.

El comandante de Bomberos de Puente Alto, Sergio Pinilla, explicó cerca de la medianoche que “el fuego no está controlado, está contenido”, por lo que los trabajos se extenderían durante toda la noche debido a la complejidad de los materiales presentes en el lugar.

Según detalló la autoridad, el incendio afecta principalmente el patio de acopio de la planta, donde se almacenan grandes cantidades de papel y cartón. “Son aproximadamente ocho hectáreas las comprometidas”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, sostuvo que el incendio “nos tiene bastante preocupados”, principalmente por la cercanía de las llamas con campamentos del sector, aunque hasta las primeras horas de la madrugada no se reportaban personas lesionadas ni viviendas afectadas.

Senapred ordenó evacuar el asentamiento Pie Andino, en la comuna de Puente Alto, debido al incendio registrado en dependencias de la papelera ubicada en Avenida Eyzaguirre con Nonato Coo, activando para ello el sistema de mensajería de emergencia SAE.

Según información preliminar, el fuego se inició en la zona posterior del complejo industrial y se propagó rápidamente debido a la alta carga combustible, afectando fardos de papel almacenados en el centro de acopio SOREPA.

Cuatro trabajadores fueron evacuados de forma preventiva y, hasta el cierre del reporte, no se registraban personas lesionadas. En el lugar trabajan bomberos de múltiples comunas, junto a Carabineros, personal de salud, Senapred, equipos municipales y ambulancias del SAMU, mientras se investigan las causas del incendio.