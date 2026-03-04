Un puma juvenil murió tras ser atropellado ayer en la Ruta 5 Sur, en el kilómetro 869, cerca de Paillaco en la región de Los Ríos. Conductores que transitaban por la zona alertaron a Carabineros, quienes se trasladaron rápidamente al lugar y confirmaron el hecho.

El teniente Cristóbal Irribarra, jefe de la Tenencia de Carreteras Valdivia, señaló que “una vez recepcionada la información, personal de esta unidad se trasladó rápidamente al lugar, confirmando el atropello de un ejemplar juvenil de puma”.

“Se adoptó el procedimiento correspondiente, resguardando el sitio y dando cuenta al organismo competente”, consignan desde Carabineros.

Además, hizo un llamado a los automovilistas “a transitar con precaución, especialmente en sectores rurales donde existe presencia de fauna silvestre, a fin de evitar este tipo de situaciones”.

Puma juvenil muere atropellado en Ruta 5 Sur

“Trasladaron el ejemplar hasta la Tenencia”

Desde el SAG Los Ríos confirmaron que “durante la mañana de este martes, fuimos contactados por Carabineros por la presencia de un puma atropellado en el kilómetro 869, en la Ruta 5 Sur”.

“Los efectivos policiales trasladaron el ejemplar hasta la Tenencia de Carreteras de Valdivia, acudiendo funcionarios del SAG para su retiro”, dijeron para complementar desde el SAG.

El organismo recordó que este no es un hecho aislado, ya que hace semanas se registró otro atropello cerca del peaje de Lanco, y enfatizó que “el puma es un animal nativo, que se caracteriza por desplazarse en grandes extensiones de territorio”.