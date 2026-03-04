Homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos: revelan nuevos detalles de la casa donde ocurrió el crimen

Durante las últimas horas se conocieron nuevos antecedentes sobre el triple homicidio del fotógrafo de la Teletón, Eduardo Cruz-Coke, y sus dos hijos adolescentes, crimen ocurrido el 18 de octubre de 2025 y que conmocionó al país.

La investigación volvió a tomar relevancia luego de que se dieran a conocer detalles de la vivienda donde se perpetraron los asesinatos y nuevas diligencias judiciales solicitadas por las partes involucradas.

Según informó un reportaje de 24 Horas, recientemente se realizó una audiencia de cautela de garantía solicitada por la defensa de Jorge Ugalde, cuñado de la víctima y principal acusado del caso, quien actualmente se encuentra detenido por su presunta participación en el crimen.

En medio de la investigación también apareció un nuevo registro audiovisual en el que se ve al principal imputado, Jorge Ugalde, portando una bolsa que, según antecedentes del caso, podría contener el arma utilizada en el crimen.

Además, el reportaje señaló que la vivienda donde ocurrieron los hechos permanece completamente restringida y que cualquier persona que ingrese al lugar estaría cometiendo un delito.

La diligencia para resguardar el inmueble fue solicitada por Carolina Grellet, exesposa del fotógrafo y madre de los dos adolescentes asesinados, con el objetivo de proteger pertenencias que permanecen en el interior de la casa.

Actualmente, el inmueble permanece deshabitado y bajo resguardo judicial mientras continúan las diligencias del caso.