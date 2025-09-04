Niña de 11 años es atacada por un puma en Parque Pumalín de Chaitén
La menor fue trasladada al hospital local y se recupera sin riesgo vital. Autoridades reforzaron medidas de seguridad frente a encuentros con fauna silvestre.
Una menor de 11 años fue atacada por un puma en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, en la comuna de Chaitén, región de Los Lagos.
El hecho ocurrió el pasado lunes durante un paseo familiar, cuando la niña se apartó del sendero que recorría junto a sus padres.
Al escuchar sus gritos, la familia acudió de inmediato y la trasladó hasta el Hospital de Chaitén, donde fue atendida por lesiones superficiales. Desde el recinto confirmaron que su estado de salud no reviste gravedad.
¿Qué hacer si te encuentras con un puma?
Aunque este tipo de encuentros son poco frecuentes, Conaf recordó a los visitantes algunas recomendaciones para enfrentar a estos felinos en zonas silvestres:
- Mantener la calma y no correr.
- Permanecer firme y frente al animal, buscando el contacto visual.
- Tomar a los niños para que no huyan.
- No darle la espalda al puma y retroceder lentamente.
- No agacharse ni trepar árboles o rocas.
- Evitar acercarse, especialmente si está comiendo o con crías.
- No descender de vehículos para seguirlo.
- Hacerse ver más grande levantando los brazos.
- Reportar el avistamiento a guardaparques o autoridades competentes.