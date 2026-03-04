;

FOTOS. Con tecnología de punta: así son las modernas motos que se suman a la seguridad municipal de Huechuraba

Max Luksic, alcalde de Huechuraba, explicó que la flota de motocicletas se enmarca en la nueva estrategia de seguridad de la comuna.

Sebastián Escares

Este miércoles, la Municipalidad de Huechuraba presentó su nueva flota de motocicletas eléctricas de patrullaje, iniciativa que busca reforzar la seguridad en distintos puntos de la comuna.

Las motocicletas serán utilizadas por el equipo de Seguridad Municipal para patrullar parques, plazas y sectores de alta circulación.

Max Luksic, alcalde de Huechuraba, sostuvo que “esto es parte de nuestra estrategia de seguridad para Huechuraba y ahora estamos dando un paso importante en modernización. No solo ampliamos nuestra capacidad de patrullaje, sino que además incorporamos tecnología limpia y eficiente, que nos permite cuidar a nuestros vecinos con mejores herramientas".

Con baterías intercambiables: así es la nueva floto de motos de Huechuraba

Entre las particularidades que tienen estas motos, es que son silenciosas, cero emisiones y cuentan con alta maniobrabilidad.

Según comunicó el municipio, las motocicletas cuentan con tecnología de punta. Entre sus características, destacan sus baterías intercambiables que permiten contar con disponibilidad de tiempo completo de la flota, sin perder tiempo en realizar cargas de energía.

La incorporación de la flota se enmarca en una alianza con Copec Voltex, que permite operar la tecnología de intercambio de baterías de Gogoro, sistema que cuenta con una red de puntos en la región Metropolitana y que permite reemplazar las baterías en menos de 30 segundos.

La motocicleta, en términos de eficacia operativa, tendrían una gran ventaja en comparación a vehículos tradicionales a combustión.

“Con el costo mensual de un vehículo equipado para seguridad, es posible contar con múltiples motos eléctricas operativas, incluyendo la energía, lo que permite ampliar la cobertura territorial y optimizar los recursos municipales“, explicó Francis David, gerente comercial de Copec Voltex.

