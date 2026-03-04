Tras atropello del huemul “Volantín”, lanzan campaña para frenar muertes en la Carretera Austral

El atropello de un huemul juvenil en la Carretera Austral encendió las alarmas en la región de Aysén y activó una campaña ciudadana para frenar la principal amenaza que hoy enfrenta la especie en el Parque Nacional Cerro Castillo: los vehículos.

El huemul (Hippocamelus bisulcus), ciervo andino en peligro de extinción y símbolo nacional de Chile, habitó durante siglos un amplio territorio que iba desde Rancagua hasta Punta Arenas.

Con el avance humano (cercos, ganado y carreteras), su distribución se redujo drásticamente. Hoy se estima que quedan cerca de 1.500 ejemplares en toda la Patagonia chilena y argentina, y uno de sus refugios más importantes es Cerro Castillo, donde sobreviven alrededor de 120.

Sin embargo, la ruta que atraviesa el parque se ha convertido en un riesgo permanente. Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), los atropellos representan el 35 % de las muertes registradas en el área protegida durante los últimos veinte años, siendo la primera causa de mortalidad.

El caso que remeció a la comunidad ocurrió hace dos semanas, cuando un macho de un año apodado “Valentín” fue embestido de noche en el sector Las Horquetas. Equipos de CONAF, del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y de la Fundación Rewilding Chile lo buscaron hasta la medianoche y lo encontraron al día siguiente con una pata luxada, el hueso expuesto y graves dificultades respiratorias.

Ampliar

Aunque fue trasladado a un centro asistencial, murió minutos después. La necropsia confirmó la magnitud del impacto: tenía el diafragma roto y órganos desplazados hacia la cavidad pulmonar. “Era un muy buen candidato para reproducirse y aportar a la especie”, lamentó uno de los profesionales que participó del procedimiento.

“Quien se apura en la Patagonia mata la fauna”

Frente a este escenario, vecinos de Villa Cerro Castillo y Puerto Ingeniero Ibáñez, junto a guardaparques y organizaciones ambientales, lanzaron la campaña “Quien se apura en la Patagonia mata la fauna”.

Inspirada en la frase popular “Quien se apura en la Patagonia pierde el tiempo”, la iniciativa busca reforzar el respeto al límite de 60 km/h dentro del parque y promover una conducción responsable.

La comunidad ha realizado patrullajes informativos en carretera, entregado volantes y stickers a conductores, trabajado incluso con Carabineros y difundido cápsulas radiales en emisoras locales.

Ampliar

“Fue muy positivo que la comunidad participe, porque son quienes transitan a diario por la ruta y deben comprender por qué es clave reducir la velocidad y qué estamos protegiendo”, señaló la guardaparque Lois Aguilar.

La campaña recuerda que, ante la presencia de un huemul en la vía, se debe disminuir la velocidad de forma gradual, permitirle cruzar con calma, apagar el motor si se acerca al vehículo y avisar a SAG o CONAF en caso de que el animal esté herido o desorientado.