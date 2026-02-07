;

Dos personas mueren tras atropello a scooter en Huechuraba

El conductor, que manejaba bajo la influencia del alcohol, huyó del lugar pero luego se entregó a Carabineros.

Verónica Villalobos

T13

T13

Santiago

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado en Huechuraba dejó a dos personas fallecidas luego de ser atropelladas mientras se desplazaban en scooter por el sector de Camino del Roble.

Tras el impacto, el conductor abandonó el vehículo a pocas cuadras del lugar y se dio a la fuga. Sin embargo, más tarde realizó un llamado telefónico a Carabineros reconociendo su participación en el hecho, lo que permitió su detención.

Revisa también

ADN

Según informó la policía, el imputado conducía en estado de ebriedad y el examen de alcoholemia arrojó 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre. Las víctimas eran adultos residentes de Conchalí, mientras que el detenido vive en Huechuraba, todos sin antecedentes policiales.

La versión inicial del conductor apuntó a una supuesta discusión previa, aunque esa información no ha sido confirmada por las diligencias realizadas hasta ahora. El Ministerio Público instruyó peritajes y toma de declaraciones a testigos para esclarecer la dinámica del accidente.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad