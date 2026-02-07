Dos personas mueren tras atropello a scooter en Huechuraba

Santiago

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado en Huechuraba dejó a dos personas fallecidas luego de ser atropelladas mientras se desplazaban en scooter por el sector de Camino del Roble.

Tras el impacto, el conductor abandonó el vehículo a pocas cuadras del lugar y se dio a la fuga. Sin embargo, más tarde realizó un llamado telefónico a Carabineros reconociendo su participación en el hecho, lo que permitió su detención.

Según informó la policía, el imputado conducía en estado de ebriedad y el examen de alcoholemia arrojó 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre. Las víctimas eran adultos residentes de Conchalí, mientras que el detenido vive en Huechuraba, todos sin antecedentes policiales.

La versión inicial del conductor apuntó a una supuesta discusión previa, aunque esa información no ha sido confirmada por las diligencias realizadas hasta ahora. El Ministerio Público instruyó peritajes y toma de declaraciones a testigos para esclarecer la dinámica del accidente.