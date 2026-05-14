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¿No era metáfora sino hipérbole? Estas son las figuras literarias más populares en el idioma español

Hiperbaton, epíteto, personificación y oxímoron son algunas de ellas construcciones que enriquecen el idioma de Cervantes.

Gabriel Esteffan

Diccionario (referencial)

Diccionario (referencial) / Stefano Guidi

Esta semana, el Gobierno usó dos maneras para referirse a la incumplida promesa de expulsar masivamente a extranjeros sin papeles en Chile. Este miércoles, el Presidente Kast aseguró que la salida de miles de migrantes irregulares del país era una “metáfora”.

Este jueves, cambió la figura para referirse al mismo tema. El mandatario aclaró que “respecto del tema de migrantes, quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. Uno cuando está en una exposición pública puede ocupar un término que no es el más apropiado”.

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¿Qué tienen en común ambas explicaciones? Aparte de no aportar argumentos de fondo, usan un elemento muy común para los niños en edad escolar: figuras literarias para intentar explicar algo.

Las figuras literarias o recursos retóricos son formas no convencionales de utilizar las palabras para embellecer el discurso, aumentar su expresividad o generar impacto emocional. Son herramientas esenciales en literatura (poesía, narrativa) y en el lenguaje cotidiano.

Algunas de las figuras más usadas

Metáfora: sustituye un término real por uno imaginario basado en una relación de semejanza.

Hipérbole: exageración desmesurada de la realidad para darle mayor intensidad.

Comparación: establece una comparación entre dos ideas utilizando conectores como “como”, “parece” o “igual que”.

Personificación: atribuye cualidades humanas a objetos o animales.

Anáfora: repetición rítmica de palabras al comienzo de frases o versos.

Epíteto: uso de adjetivos calificativos que expresan cualidades intrínsecas o naturales del sustantivo, resultando a menudo redundantes (“El verde césped”).

Hipérbaton: alteración del orden lógico de las palabras en una frase. (“Una verde casa”)

Antítesis: contraposición de dos ideas o palabras con significados opuestos. “Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido”.

Oxímoron: unión de dos palabras con significados contradictorios en una misma estructura. “Silencio atronador”.

Aliteración: repetición de sonidos idénticos o semejantes en una frase o verso para producir un efecto sonoro.

Onomatopeya: palabra que imita o sugiere el sonido de lo que describe. (“Guau”)

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