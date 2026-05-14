“Pueden haber situaciones delictivas”: diputado Mulet denuncia posible alteración en cifras de producción de Codelco

El diputado Jaime Mulet (FREVS) ingresó una denuncia ante la Fiscalía para que investigue una posible alteración en las cifras de producción de Codelco correspondientes a diciembre de 2025.

La acción judicial surge luego de que Diario Financiero diera a conocer un informe preliminar de una auditoría interna de la estatal, que detectó que cerca de 20 mil toneladas métricas de cobre no habrían reunido las condiciones necesarias para ser contabilizadas como producción terminada.

Estas toneladas extras habrían sido incorporadas al cierre productivo de diciembre de 2025, lo que habría permitido cumplir las metas de la cuprífera.

“Es un hecho gravísimo”

Al respecto, Jaime Mulet afirmó que “hay antecedentes importantes que dan cuenta que se pudo haber alterado las cifras de la producción de concentrado de cobre en Codelco, de manera que se habría adulterado el resultado de la producción total del año 2025″.

“Esto es una situación que tiene consecuencias en los balances, en los bonos que reciben los trabajadores y los ejecutivos, en el mercado de los bonos y acreedores de Codelco″, añadió.

Finalmente, el diputado señaló que “es un hecho gravísimo que nosotros creemos que no puede seguir estudiando solo Codelco internamente. Tiene que haber un órgano externo, aquí pueden haber situaciones delictivas″.