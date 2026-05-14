“Era un monstruo”: El crudo relato de los hermanos Cascio en una nueva acusación de abuso contra Michael Jackson

En medio de todo el revuelo que ha generado la película de Michael Jackson, se ha revivido también toda la polémica que rodea su pasado, esas controversias que no fueron abordadas en el filme.

Bajo este escenario, el legado del ‘Rey del Pop’ vuelve a verse sacudido por graves denuncias que emergen desde presuntas víctimas.

En una reciente y reveladora entrevista para el programa 60 Minutos Australia, los cuatro hermanos de la familia Cascio (Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo) rompieron décadas de silencio para alzar la voz.

La familia denunció un sistemático patrón de abuso y manipulación que habrían sufrido a manos del artista, siendo un caso más que se suma a otras acusaciones.

Lo que durante años se presentó como una amistad idílica entre la superestrella y los Cascio, ha sido descrito ahora por sus protagonistas como una pesadilla orquestada mediante el control psicológico y el uso de sustancias.

Manipulación disfrazada de amistad

Para los padres e hijos del núcleo familiar, la cercanía con Jackson representaba una entrada a un mundo de fantasía.

El cantante solía frecuentar el hogar familiar y llevar a los menores a parques de atracciones y exclusivas tiendas de juguetes, creando un entorno donde todos se sentían “especiales”.

Sin embargo, los hermanos sostienen que estas atenciones eran solo el preludio del abuso. Dominic Cascio fue tajante al describir la verdadera naturaleza del artista detrás de las cámaras.

“Era un monstruo, era malvado, lo que hizo fue malvado. Engañó al mundo entero haciéndoles creer que es un ser humano inocente y perfecto, y no lo es”, expresó.

Por su parte, Aldo Cascio explicó cómo la confusión emocional fue una herramienta clave en las agresiones, señalando que ‘MJ’ utilizaba la etiqueta de “amigo especial” para normalizar sus actos.

“Abusó de mí y lo disfrazó de amor”, confesó, añadiendo que en aquel entonces no tenía capacidad para comprender que lo que sucedía era inapropiado.

Ampliar

Uno de los puntos más alarmantes del testimonio radica en el presunto suministro de sustancias controladas a menores de edad.

Según el relato de los hermanos, Michael utilizaba alcohol y medicamentos para doblegar su voluntad y asegurar su silencio.

Marie-Nicole Cascio recordó un episodio específico de su niñez que ilustra esta dinámica: “Me dio Xanax y Vicodin a los 11 años y me dijo que estaría flotando y que me encantaría”.

Además del control químico, los hermanos denuncian un adoctrinamiento psicológico. Edward Cascio reveló que el cantante los instruía sobre cómo actuar frente a sus padres en caso de que surgieran sospechas, bajo la amenaza de que contar la verdad destruiría a la familia completa.

“Estábamos programados para ser sus soldados”, afirmó Edward, subrayando el aislamiento emocional al que eran sometidos.

Un historial de sombras

Estas nuevas acusaciones resuenan con fuerza debido a los antecedentes judiciales del cantante. Cabe recordar que en 2005, Michael Jackson enfrentó un mediático juicio penal por presunto abuso contra Gavin Arvizo, quien entonces tenía 13 años.

En aquella ocasión, el intérprete de Thriller fue absuelto de los 14 cargos presentados, los cuales incluían abuso sexual infantil, conspiración y el suministro de alcohol a menores con el fin de cometer abusos.

A pesar de aquel veredicto, los testimonios de los Cascio reabren el debate sobre las conductas privadas de una de las figuras más influyentes y polémicas de la historia de la música.