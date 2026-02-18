Se confirma el descenso de Deportes Melipilla y su lugar en la Segunda División se definirá en una inédita final

Durante horas de este miércoles, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó la decisión de la Primera Sala de hacer descender a Deportes Melipilla de la Segunda División Profesional.

Los “Potros” dejarán el fútbol profesional debido a una sanción por no pagar las remuneraciones de cuatro jugadores correspondientes al mes de noviembre de 2025.

Además, con esta ratificación del descenso de Deportes Melipilla, también se confirma que la Segunda División Profesional queda con un lugar vacante, el cual se decidirá en una inédita final.

Tal como confirmó la ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur) hace algunas semanas, Lota Schwager y Comunal Cabrero se medirán a partido único para definir quién asciende a ocupar el puesto de los “Potros”.

Este encuentro estaba a la espera de la definición de la Segunda Sala, pero con su decisión ya anunciada, está todo preparado para que ambos elencos sureños se enfrenten el próximo sábado 7 de marzo, en un estadio aún por confirmar.