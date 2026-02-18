;

Se confirma el descenso de Deportes Melipilla y su lugar en la Segunda División se definirá en una inédita final

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó la sanción a los “Potros”, y su lugar en el profesionalismo será disputado por Comunal Cabrero y Lota Schwager.

Javier Catalán

@cdmelipilla

@cdmelipilla

Durante horas de este miércoles, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó la decisión de la Primera Sala de hacer descender a Deportes Melipilla de la Segunda División Profesional.

Los “Potros” dejarán el fútbol profesional debido a una sanción por no pagar las remuneraciones de cuatro jugadores correspondientes al mes de noviembre de 2025.

Además, con esta ratificación del descenso de Deportes Melipilla, también se confirma que la Segunda División Profesional queda con un lugar vacante, el cual se decidirá en una inédita final.

Revisa también:

ADN

Tal como confirmó la ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur) hace algunas semanas, Lota Schwager y Comunal Cabrero se medirán a partido único para definir quién asciende a ocupar el puesto de los “Potros”.

Este encuentro estaba a la espera de la definición de la Segunda Sala, pero con su decisión ya anunciada, está todo preparado para que ambos elencos sureños se enfrenten el próximo sábado 7 de marzo, en un estadio aún por confirmar.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad