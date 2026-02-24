;

Se acabó la espera para Carlos Muñoz: el delantero encuentra club para jugar este 2026

El atacante de 36 años se reencontrará con un excompañero que tuvo en Colo Colo.

Daniel Ramírez

@carlos_munoz_r

@carlos_munoz_r

Carlos Muñoz es uno de los jugadores reconocidos del fútbol chileno que partió el año sin club. Tras su salida de Magallanes, el delantero quedó libre y en las últimas semanas ha estado entrenando a la espera de un llamado.

Sin embargo, se acabó la espera para el ariete de 36 años. Según informó el sitio PrimeraBChile, Muñoz sería nuevo refuerzo de Santiago Morning, elenco que competirá en la Segunda División Profesional este 2026.

De no ocurrir nada imprevisto, el experimentado atacante firmará con el “Chago” y ahí se reencontrará con su excompañero en Colo Colo, Esteban Paredes, quien fue elegido por la dirigencia para dirigir al cuadro bohemio esta temporada.

De llegar a Santiago Morning, Carlos Muñoz vestirá su octava camiseta en Chile tras pasar por Magallanes, O’Higgins, Deportes Antofagasta, Cobresal, Unión Española, Colo Colo y Santiago Wanderers.

La preparación de Carlos Muñoz para seguir jugando este 2026

@coachyiro

Seguimos con el crack 🚀 Atención al sonido 🔊 #futbol #striker #coach #9 #training

♬ sonido original - coachyiro

