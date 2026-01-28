;

Otro cambio en la primera fecha del Campeonato Nacional 2026: Universidad de Concepción saldrá del Ester Roa Rebolledo

Según información de ADN Deportes, el “Campanil” se trasladará a Talcahuano para su redebut en Primera División.

Carlos Madariaga

Otro cambio en la primera fecha del Campeonato Nacional 2026: Universidad de Concepción saldrá del Ester Roa Rebolledo / Instagram @futboludec

Aunque este viernes comenzará la disputa del Campeonato Nacional 2026, la primera jornada ya ha sufrido dos modificaciones.

Esto debido a que tanto Universidad de Concepción como Deportes Concepción habían sido agendados para arrancar el torneo en el Ester Roa Rebolledo, recinto que está siendo utilizado para concentrar la ayuda en la región del Biobío por los incendios forestales.

Así como el “León de Collao” rotó su localía para enfrentar a O’Higgins el lunes 2 de febrero, el “Campanil” también saldrá de su ciudad.

Según información de ADN Deportes, Universidad de Concepción jugará ante Coquimbo Unido en Talcahuano, el estadio de Huachipato.

Esto llevará también a una modificación en su horario, el cual se adelantará de las 20:30 horas a las 15:30 horas el sábado 31 de enero.

