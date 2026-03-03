;

Programación equipos chilenos en Copa Sudamericana 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 3 de marzo, y quién transmite por TV?

Este martes arrancan las definiciónes de cara a los nacionales que jugarán la fase de grupos del torneo continental.

Carlos Madariaga

Programación equipos chilenos en Copa Sudamericana 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 3 de marzo, y quién transmite por TV? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Hoy, martes 3 de marzo, arranca la disputa de las llaves a partido único entre clubes de un mismo país en la Copa Sudamericana 2026.

En el caso de Chile, serán cuatro elencos los que dejarán a dos clasificados a la fase de grupos del torneo.

Equipos chilenos en Copa Sudamericana 2026

Los encargados de arrancar la acción nacional en este certamen serán Cobresal y Audax Italiano.

El choque se disputará a contar de las 21:30 horas en el Zorros del Desierto de Calama, donde, en caso de igualdad en los 90 minutos, zanjará al clasificado mediante lanzamientos penales.

Este partido será transmisión en vivo por las plataformas de ADN Deportes, y por TV en la señal de ESPN y en streaming por Disney+.

