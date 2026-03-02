;

VIDEO. Michael Clark más cercano que nunca con el plantel de la U: la inédita imagen que dejó el Superclásico

El presidente de Azul Azul rompió su habitual tranquilidad y participó activamente en la arenga previa al triunfo sobre Colo Colo.

Javier Catalán

Captura: Youtube Club Universidad de Chile

Captura: Youtube Club Universidad de Chile

Un lunes de alegría es el que vive Universidad de Chile tras vencer a Colo Colo en el Estadio Monumental, en la edición 199 del Superclásico chileno.

Desde que rompieron su maldición en Pedreros en 2024, los azules suman tres victorias en los últimos cuatro enfrentamientos ante los albos, algo digno de celebrar, incluso para los más mesurados.

Uno que se vio totalmente desbordado por la energía de querer ganarle a Colo Colo fue el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien protagonizó una peculiar imagen en el recinto de Macul.

En un video publicado por la propia Universidad de Chile en su canal de YouTube, se pudo ver al mandamás universitario siendo parte de la arenga antes de saltar al campo de juego, donde, lejos de la tranquilidad que se le conoce, gritó a la par del plantel que luego se llevaría el triunfo.

Tras un fin de semana glorioso, ahora el “Romántico Viajero” vuelve a las canchas este miércoles para afrontar un trascendental encuentro, ya que se medirá ante Palestino por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

