Hace poco menos de 10 años, Chile dominaba el fútbol sudamericano y se proclamaba bicampeón de la Copa América, tras vencer por segunda vez consecutiva a Argentina en la final.

Uno de los futbolistas más fundamentales para conseguir esta hazaña con La Roja fue Arturo Vidal, quien por esos tiempos además era uno de los mejores volantes del fútbol europeo.

En una reciente entrevista con el programa Enfocados, del exfutbolista peruano Jefferson Farfán, el “King” participó en una comentada dinámica en redes sociales, en la que le hicieron elegir entre integrantes de la Generación Dorada de Chile y jugadores del plantel de Argentina que en 2022 se consagró campeón del mundo.

Entre las elecciones en las que más dudó el actual volante de Colo Colo estuvieron Nicolás Otamendi o Gary Medel; Alexis Mac Allister o Charles Aránguiz; y Julián Álvarez o Eduardo Vargas, donde varias de sus respuestas sorprendieron a todos.

Las elecciones de Arturo Vidal entre Chile 2015 y Argentina 2022