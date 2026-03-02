;

VIDEO. ¿Messi o el “Mago” Valdivia? Arturo Vidal elige entre el Chile 2015 y la Argentina 2022

El “King” sorprendió al elegir, línea por línea, entre ambos planteles. Sus respuestas generaron polémica.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Miguel Tovar

Hace poco menos de 10 años, Chile dominaba el fútbol sudamericano y se proclamaba bicampeón de la Copa América, tras vencer por segunda vez consecutiva a Argentina en la final.

Uno de los futbolistas más fundamentales para conseguir esta hazaña con La Roja fue Arturo Vidal, quien por esos tiempos además era uno de los mejores volantes del fútbol europeo.

En una reciente entrevista con el programa Enfocados, del exfutbolista peruano Jefferson Farfán, el “King” participó en una comentada dinámica en redes sociales, en la que le hicieron elegir entre integrantes de la Generación Dorada de Chile y jugadores del plantel de Argentina que en 2022 se consagró campeón del mundo.

Entre las elecciones en las que más dudó el actual volante de Colo Colo estuvieron Nicolás Otamendi o Gary Medel; Alexis Mac Allister o Charles Aránguiz; y Julián Álvarez o Eduardo Vargas, donde varias de sus respuestas sorprendieron a todos.

Las elecciones de Arturo Vidal entre Chile 2015 y Argentina 2022

  • ¿Emiliano Martínez o Claudio Bravo? Claudio Bravo
  • ¿Nahuel Molina o Mauricio Isla? Mauricio Isla
  • ¿Nicolás Otamendi o Gary Medel? Gary Medel
  • ¿Cristián Romero o Gonzalo Jara? Cristian Romero
  • ¿Nicolás Tagliafico o Jean Beausejour? Jean Beausojour
  • ¿Enzo Fernández o Marcelo Díaz? Enzo Fernández
  • ¿Rodrigo De Paul o Arturo Vidal? Arturo Vidal
  • ¿Alexis Mac Allister o Charles Aránguiz? Alexis Mac Allister
  • ¿Lionel Messi o Jorge Valdivia? Lionel Messi
  • ¿Julián Álvarez o Eduardo Vargas? Julián Álvarez
  • ¿Ángel Di María o Alexis Sánchez? Alexis Sánchez

