Insólito: Audax Italiano tendrá que pagar una multa para que su DT dirija ante Cobresal en Copa Sudamericana

Este martes, Audax Italiano visitará Calama para enfrentar a Cobresal por la fase previa de la Copa Sudamericana, donde ambos buscarán un cupo en la fase de grupos del certamen internacional.

Para ello, los “itálicos” se han preparado durante semanas bajo la conducción de su entrenador, Gustavo Lema. Sin embargo, el estratega argentino le generó más de un dolor de cabeza a la dirigencia del club de La Florida.

Según información de ADN Deportes, el director técnico de 57 años tiene su licencia Conmebol de entrenador vencida, situación que le impide dirigir partidos en competencias organizadas por dicha entidad.

Pese a esto, Lema fue inscrito en la planilla para enfrentar a Cobresal en el Estadio Zorros del Desierto. Eso sí, Audax Italiano deberá pagar una multa por esta infracción.

“Itálicos” y “mineros” se verán las caras este martes por la fase previa de la Copa Sudamericana a partir de las 21:30 horas, y el partido podrá seguirse a través de la transmisión de ADN Deportes en sus plataformas digitales.