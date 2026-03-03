;

VIDEO y AUDIO. Leyendas de Colo Colo le dan su último adiós al “Pelé” Álvarez: “Es una gran pena para el fútbol”

Miembros del Colo Colo de Todos los Tiempos llegaron hasta Doñihue para participar en el velorio de José Luis Álvarez. Entre ellos estuvo Lizardo Garrido, quien conversó con ADN Deportes.

Javier Catalán

Lizardo Garrido, referente de Colo Colo

Sigue la pena en el fútbol chileno por la muerte de José Luis Álvarez, más conocido como el “Pelé”, quien falleció el lunes a los 65 años producto de un cáncer al hígado.

Durante este martes continúa el velorio del exjugador de Colo Colo, Unión La Calera, Deportes La Serena y otros clubes chilenos, con la presencia de históricos exfutbolistas albos que compartieron cancha con él.

En conversación con ADN Deportes, Lizardo Garrido, leyenda del “Cacique”, se refirió a esta triste noticia para el balompié nacional, recordando la gran amistad que los unió.

Para el fútbol en general es una pena grande. Sobre todo cuando ‘Pelé’ de Serena pasó a Colo Colo y vivió momentos maravillosos. En un mes fue una vorágine, porque jugamos un partido por la selección contra Colo Colo y él hizo el gol. Recuerdo que murió el perrito del ‘Pelé’ y salió en todos lados”, señaló el campeón de Copa Libertadores en 1991.

Yo tuve la fortuna de trabajar con él. Trabajamos en la escuela del Monumental, era uno de los capos de seguridad con el ‘Bichi’ Borghi. Compartí hartas cosas lindas, después nos juntamos acá en el Colo Colo de todos los tiempos”, agregó el “Chano”.

En la misma línea, Garrido cerró diciendo que “era un tipo buenísimo, al que siempre le gustaba jugar y divertirse. Yo nunca lo vi enojado. Como colocolinos, aquí estamos; era nuestra obligación venir”.

