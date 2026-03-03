;

De un café protocolar al quiebre entre Boric y Kast: la cronología de los 20 minutos que paralizaron el traspaso de mando

El encuentro terminó abruptamente a los 5 minutos luego de que el mandatario electo exigiera una retractación por los dichos de Boric sobre el polémico cable submarino.

Mario Vergara

03 DE MARZO DE 2026/ SANTIAGOFOTO: CONSTANZA OVALLE / AGENCIAUNO

Lo que se proyectaba como una jornada clave para la continuidad administrativa terminó en un quiebre institucional sin precedentes. A las 07:57 de este martes, el Presidente electo, José Antonio Kast, ingresó a La Moneda junto a su asesor Cristián Valenzuela y su futuro gabinete de ministros (Interior, Hacienda, Transportes, Justicia, RR.EE. y Desarrollo Social).

Tras un breve saludo protocolar en el Salón Amarillo, Kast sostuvo una reunión privada con el Presidente Gabriel Boric, la cual detonó el colapso del proceso de traspaso.

