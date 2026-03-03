De un café protocolar al quiebre entre Boric y Kast: la cronología de los 20 minutos que paralizaron el traspaso de mando

Lo que se proyectaba como una jornada clave para la continuidad administrativa terminó en un quiebre institucional sin precedentes. A las 07:57 de este martes, el Presidente electo, José Antonio Kast, ingresó a La Moneda junto a su asesor Cristián Valenzuela y su futuro gabinete de ministros (Interior, Hacienda, Transportes, Justicia, RR.EE. y Desarrollo Social).

Tras un breve saludo protocolar en el Salón Amarillo, Kast sostuvo una reunión privada con el Presidente Gabriel Boric, la cual detonó el colapso del proceso de traspaso.

El detonante: Una llamada y el cable submarino

A solo cinco minutos de iniciada la cita a solas, ambos mandatarios salieron de la oficina para dirigirse al resto de las autoridades.

Boric informó que Kast había decidido suspender el encuentro debido a una exigencia específica: que el Presidente se retractara de sus dichos en el canal Mega sobre la comunicación del proyecto del cable submarino chino.

La postura de Boric: El Mandatario se negó tajantemente a la solicitud, señalando: “No me voy a retractar porque dije una verdad”.

El Mandatario se negó tajantemente a la solicitud, señalando: “No me voy a retractar porque dije una verdad”. La respuesta de Kast: El líder republicano sostuvo que “se han roto las confianzas”, argumentando que Boric solo “enunció” el tema en una llamada el 18 de febrero, pero no entregó los detalles técnicos que correspondían a una “información” de Estado.

El fin de la jornada y la parálisis de las bilaterales

Tras el intercambio, Kast y su equipo abandonaron el Palacio por el patio de Los Cañones a las 08:17. En el Salón Amarillo, la sorpresa se apoderó de los ministros salientes; fuentes de Palacio indican que el ministro Grau cuestionó la reacción de la contraparte, señalando que el propio Kast había reconocido la existencia de la llamada telefónica.

Ante la crisis, el Presidente Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, mantener la disposición para las reuniones bilaterales. La orden presidencial fue clara: la responsabilidad de rechazar estas instancias recae únicamente en las autoridades entrantes. No obstante, minutos después del retiro de Kast, los actuales secretarios de Estado comenzaron a recibir llamados de sus sucesores confirmando la suspensión total de las reuniones de traspaso.