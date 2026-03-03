;

Tensión previo al cambio de mando: Presidente Boric responde a Chomalí tras quiebre con Kast en La Moneda

El Mandatario reaccionó en X al llamado del arzobispo en medio de la crisis por el traspaso y la polémica del cable submarino.

El Presidente Gabriel Boric reaccionó públicamente al emplazamiento del arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, en medio del quiebre institucional con el mandatario electo, José Antonio Kast.

El conflicto se desató luego de una reunión en el Palacio de La Moneda que terminó abruptamente y que derivó en la suspensión de encuentros bilaterales. La controversia gira en torno a las versiones contrapuestas sobre el polémico cable submarino.

Mientras Boric aseguró haber informado oportunamente a su sucesor, Kast sostuvo que el tema solo fue “enunciado” en una llamada telefónica el pasado 18 de marzo.

Frente a este escenario, Chomalí intervino públicamente apelando a la tradición republicana de entendimiento. “Chile pide consensos y unidad”, escribió el cardenal, instando a ambos líderes a retomar las conversaciones “por amor a Chile” y dar una señal ejemplificadora a las nuevas generaciones.

ADN

En ese contexto, a través de su cuenta en X, el jefe de Estado respondió de manera escueta pero categórica: “100% disponible”, dejando en evidencia su disposición a retomar el diálogo tras la paralización del proceso de traspaso administrativo.

