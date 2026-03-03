Kast revela que Presidente Boric le “enunció” tensiones por cable chino antes de las sanciones de EE.UU.

El presidente electo José Antonio Kast entregó su versión sobre la conversación telefónica que sostuvo el 18 de febrero con el Presidente Gabriel Boric, en medio de la controversia por el proyecto del cable submarino chino y las posteriores sanciones de Estados Unidos.

Según relató, ambos habían tenido tres encuentros previos: uno tras el triunfo electoral, otro por el proceso de traspaso y un tercero en el marco del Congreso Futuro.

Luego, el 18 de febrero, recibió una llamada coordinada entre jefaturas de gabinete. “Posteriormente a eso, el día 18 de febrero recibo una llamada del Presidente”, explicó.

“Me esboza una situación compleja respecto del cable”

Kast detalló que la conversación abordó inicialmente temas como niñez, regularización de migrantes y la consulta en La Araucanía. En ese contexto, el Mandatario enunció el proyecto de conectividad. “Finalmente me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable, y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él”, afirmó.

El presidente electo recalcó que los asuntos fueron solo enunciados. “Fueron temas que se enuncian respecto de estas cuatro situaciones”, señaló, agregando que en la misma llamada expresó inquietudes sobre la situación fiscal del país.

Tras ese intercambio, Boric propuso una reunión presencial. Kast aseguró haber aceptado, pero con condiciones. “Yo no tengo ningún problema, pero tiene que ser una reunión corta, porque los temas que usted enuncia son de bastante más envergadura”, sostuvo, sugiriendo que el encuentro debía ampliarse a los ministros responsables de cada cartera.

Además, cuestionó que el 13 de febrero ya se había realizado una reunión entre los ministros de Transportes saliente y entrante sin que —según su versión— se informara formalmente sobre eventuales riesgos geopolíticos vinculados al cable.

La controversia se mantiene abierta en plena transición presidencial y en un escenario internacional marcado por advertencias de Washington.