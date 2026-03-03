Canciller van Klaveren asegura que informó a su sucesor sobre el cable chino en reunión de febrero

El Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, compareció este martes ante la Comisión de RR.EE. del Senado para abordar la controversia por el proyecto de cable submarino Chile–China Express. Durante la instancia, el secretario de Estado aseguró que la información sobre este proyecto fue entregada de manera formal a su sucesor en el cargo, Francisco Pérez Mackenna, durante la reunión bilateral sostenida el pasado 3 de febrero.

Van Klaveren detalló que en dicha cita, que se extendió por tres horas, se pasó revista a los temas más relevantes de la política exterior. Según el Canciller, se informó a la futura administración de José Antonio Kast sobre el avance del cable Humboldt y, específicamente, sobre la propuesta de un consorcio chino para un segundo tendido, subrayando que la decisión final requiere un análisis profundo de todos los antecedentes. “Fue una información suficiente similar a la que entregamos sobre otros temas que están también abiertos”, puntualizó el ministro.

Antecedentes y tensiones con Estados Unidos

El Canciller también respondió a los cuestionamientos sobre por qué Washington pareció tener información previa a los parlamentarios nacionales. Van Klaveren recordó que las objeciones de Estados Unidos no son nuevas, pues se remontan al año 2016 y fueron manifestadas públicamente por el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, durante su visita a Chile en 2019.

El ministro enfatizó que las reservas estadounidenses eran de carácter público y conocidas por la Cancillería.

Respecto a las sanciones comunicadas el 20 de febrero contra funcionarios chilenos, reiteró que el proyecto sigue en evaluación y no ha sido aprobado.

Sobre el polémico decreto de Transportes que autorizaba el cable, van Klaveren aludió a la versión oficial que atribuyó el hecho a un “error de tipeo”, lo que obligó a retrotraer el documento días después.

Finalmente, el jefe de la diplomacia chilena insistió en que el rol de su cartera ha sido transmitir las preocupaciones geopolíticas “como corresponde”, manteniendo el carácter de análisis estratégico frente a una inversión de un consorcio de uno de los principales socios comerciales del país.