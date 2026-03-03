Reunión entre Boric y Kast termina abruptamente: Presidente acusó presiones para retractarse y “falta de voluntad” en medio de tensiones con EE.UU.

La esperada reunión entre el Presidente Gabriel Boric y su sucesor, José Antonio Kast, fue cancelada este martes pocos minutos después de la hora pactada en La Moneda.

El encuentro, fijado para las 08:00 horas, se daba en medio de la creciente tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos por el proyecto del cable submarino impulsado por China Mobile.

Tras confirmar la suspensión, el Mandatario entregó más detalles de lo sucedido. “El día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz”, señaló.

Acusaciones cruzadas en plena transición

Boric detalló que intentó comunicarse con Kast ese mismo día. “Estando en Rapa Nui, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso, no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible”, afirmó.

El Presidente defendió la postura de su administración respecto al proceso de traspaso de mando. “Acá, por parte de nuestro gobierno siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado”, sostuvo, enfatizando que en materia internacional debe existir continuidad.

Según relató, la reunión se frustró luego de que Kast le exigiera retractarse de declaraciones previas. “Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”, cerró.

Finalmente, Boric dijo que “de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo que todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo, de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en eso".