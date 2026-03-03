Condenan al Fisco a indemnizar a exdirigente detenida y torturada en dictadura

La Corte Suprema de Chile confirmó que el Fisco deberá pagar una indemnización de $20 millones por daño moral a Inés Elvira Reyes Donoso, dirigente poblacional que fue detenida y torturada por la Policía de Investigaciones en 1988.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del máximo tribunal, que rechazó los recursos presentados contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual había rebajado el monto fijado en primera instancia.

Reyes fue detenida el 14 de septiembre de 1988 y, según se acreditó en el proceso, permaneció cuatro días sometida a interrogatorios bajo tortura en un cuartel policial de la comuna de La Florida.

La parte demandante argumentó que la reducción del monto vulneraba normas y tratados internacionales sobre derechos humanos, que establecen el deber del Estado de reparar de manera proporcional a las víctimas de violaciones graves.

Sin embargo, la Suprema concluyó que no hubo infracción legal. El fallo sostiene que la determinación del monto por daño moral corresponde al criterio prudencial de los jueces, dada la naturaleza subjetiva de este tipo de perjuicio.

La resolución fue adoptada por mayoría, con el voto en contra del ministro Leopoldo Llanos y del abogado integrante Eduardo Gandulfo, quienes estuvieron por acoger el recurso y mantener la indemnización fijada en primera instancia.