;

Condenan al Fisco a indemnizar a exdirigente detenida y torturada en dictadura

La mujer permaneció cuatro días sometida a interrogatorios bajo tortura en un cuartel policial de la comuna de La Florida.

Javiera Rivera

Fisco deberá pagar $20 millones a exdirigente detenida y torturada en dictadura

Fisco deberá pagar $20 millones a exdirigente detenida y torturada en dictadura

La Corte Suprema de Chile confirmó que el Fisco deberá pagar una indemnización de $20 millones por daño moral a Inés Elvira Reyes Donoso, dirigente poblacional que fue detenida y torturada por la Policía de Investigaciones en 1988.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del máximo tribunal, que rechazó los recursos presentados contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual había rebajado el monto fijado en primera instancia.

Reyes fue detenida el 14 de septiembre de 1988 y, según se acreditó en el proceso, permaneció cuatro días sometida a interrogatorios bajo tortura en un cuartel policial de la comuna de La Florida.

Revisa también

ADN

La parte demandante argumentó que la reducción del monto vulneraba normas y tratados internacionales sobre derechos humanos, que establecen el deber del Estado de reparar de manera proporcional a las víctimas de violaciones graves.

Sin embargo, la Suprema concluyó que no hubo infracción legal. El fallo sostiene que la determinación del monto por daño moral corresponde al criterio prudencial de los jueces, dada la naturaleza subjetiva de este tipo de perjuicio.

La resolución fue adoptada por mayoría, con el voto en contra del ministro Leopoldo Llanos y del abogado integrante Eduardo Gandulfo, quienes estuvieron por acoger el recurso y mantener la indemnización fijada en primera instancia.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad