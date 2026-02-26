;

Corte de Apelaciones ordena devolver más de $40 millones a un instituto técnico por irregularidades en becas estatales

El fallo unánime rechazó la prescripción alegada y fijó que los reajustes e intereses se calculen desde abril de 2018, cuando venció el plazo de pago.

Centro de Formación Técnica ICEL

Centro de Formación Técnica ICEL

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que ordena al Centro de Formación Técnica ICEL restituir $40.704.000 al fisco por recursos entregados para financiar becas estudiantiles en 2015 y que, tras una revisión ministerial, fueron catalogados como “pagos en exceso”.

Según el Pjud.cl, en fallo unánime, la Decimocuarta Sala del tribunal de alzada ratificó lo resuelto por el 20º Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda de restitución presentada por el Estado.

La resolución señala que la institución “no controvirtió la existencia de la obligación de restituir”, sino que únicamente opuso la excepción de prescripción, invocando normas del Código Civil.

Detalles del fallo

Sin embargo, el tribunal desestimó ese argumento. Recordó que mediante el Decreto Exento N°1503, de diciembre de 2017, se ordenó devolver los dineros y se fijó como plazo el 15 de abril de 2018, lo que fue comunicado formalmente al plantel.

Por ello, concluye que “siendo procedente desestimar las excepciones de prescripción, correspondía acoger la demanda de restitución del dinero”.

La Corte también precisó que la mora se configuró al no cumplirse la obligación dentro del término establecido, por lo que los reajustes e intereses deberán calcularse desde el 15 de abril de 2018. En lo demás, se confirmó íntegramente la sentencia apelada.

