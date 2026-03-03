Un incendio de gran magnitud se registra la tarde de este martes en la planta Papeles Cordillera de la empresa CMPC, ubicada en Avenida Eyzaguirre con Nonato Coo, en la comuna de Puente Alto.

De acuerdo con antecedentes preliminares y según consigna Puente Alto Al Día, el fuego se habría iniciado en la parte posterior del recinto industrial, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector.

Producto de la magnitud de la emergencia, se declaró tercera alarma de incendio, lo que movilizó a múltiples compañías del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto para evitar la propagación de las llamas hacia otras áreas de la planta.

Hasta ahora no se reportan personas lesionadas ni se han confirmado las causas del siniestro. La situación continúa en desarrollo.

Senapred ordenó la evacuación del sector de Pie Andino por el incendio en la empresa CMPC en el sector sur oriente de la capital.

Desde la empresa señalaron que el siniestro afecta un sector donde se acopia papel y cartón para el reciclaje.

“Detectada la situación, las brigadas internas de la compañía dieron la p´rimera respuesta a la emergencia, activando los protocolos correspondientes y realizando labores iniciales de control, sin registrarse pérsonas lesionadas o complicaciones de salud", aseguran CMPC en un comunicado.

Finalmente, puntualizaron que en el lugar “no existe material tóxico ni químico que pueda afectar a la personas”.