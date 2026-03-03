;

FOTOS Y VIDEOS. Incendio estructural de gran magnitud afecta planta papelera de Puente Alto: activan alerta SAE para evacuación

El foco se habría iniciado en la zona posterior del complejo. Equipos de emergencia trabajan para contener el avance y evitar propagación.

Martín Neut

Incendio Puente Alto

Incendio Puente Alto / Foto: X @AlexisVL11_

Un incendio de gran magnitud se registra la tarde de este martes en la planta Papeles Cordillera de la empresa CMPC, ubicada en Avenida Eyzaguirre con Nonato Coo, en la comuna de Puente Alto.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con antecedentes preliminares y según consigna Puente Alto Al Día, el fuego se habría iniciado en la parte posterior del recinto industrial, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector.

Producto de la magnitud de la emergencia, se declaró tercera alarma de incendio, lo que movilizó a múltiples compañías del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto para evitar la propagación de las llamas hacia otras áreas de la planta.

Hasta ahora no se reportan personas lesionadas ni se han confirmado las causas del siniestro. La situación continúa en desarrollo.

Senapred ordenó la evacuación del sector de Pie Andino por el incendio en la empresa CMPC en el sector sur oriente de la capital.

ADN

Desde la empresa señalaron que el siniestro afecta un sector donde se acopia papel y cartón para el reciclaje.

“Detectada la situación, las brigadas internas de la compañía dieron la p´rimera respuesta a la emergencia, activando los protocolos correspondientes y realizando labores iniciales de control, sin registrarse pérsonas lesionadas o complicaciones de salud", aseguran CMPC en un comunicado.

Finalmente, puntualizaron que en el lugar “no existe material tóxico ni químico que pueda afectar a la personas”.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad