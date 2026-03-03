;

VIDEOS. Impactantes registros muestran la magnitud del incendio en papelera de Puente Alto: Senapred pide evacuar sector de la comuna

Las llamas, que afectarían pallets en la zona posterior del recinto, generaron una alerta SAE que ordenó desocupar el asentamiento Pie Andino por riesgo.

Martín Neut

Incendio en papelera de Puente Alto

El incendio que afecta a la planta Papeles de la empresa CMPC, en la comuna de Puente Alto, sumó nuevos antecedentes durante la noche, luego de que en redes sociales se viralizaran videos que evidencian la magnitud del siniestro.

En las imágenes se observa el fuego completamente activo, con llamas de gran altura que —de manera preliminar— estarían consumiendo pallets en el sector posterior del recinto industrial.

La intensidad del incendio y la densa columna de humo han generado preocupación entre vecinos del sector.

En ese contexto, residentes reportaron la recepción de un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) enviado por SENAPRED, instruyendo evacuación preventiva.

El mensaje señala textualmente: “Alerta de Emergencia 2026-03-03 20:28 SENAPRED: EVACUE asentamiento Pie Andino por incendio en papelera, comuna de Puente Alto”.

