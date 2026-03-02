;

Claudio Alvarado contradice a Presidente Boric y asegura que Kast “nunca fue informado ni tuvo conocimiento” del proyecto cable chino

Desde la futura administración afirmaron que no hubo traspaso de antecedentes y calificaron como “alejadas de la realidad” las declaraciones del Mandatario.

Martín Neut

Claudio Alvarado

Claudio Alvarado

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió al paso de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric y aseguró que el mandatario electo, José Antonio Kast, no fue informado sobre la controversia por el proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile.

La tensión surgió luego de que el Mandatario afirmara en entrevista con Meganoticias que el tema fue conversado previamente con Kast, antes de que se hiciera pública la sanción de Estados Unidos contra tres autoridades chilenas —entre ellas el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz— en el marco del impasse diplomático.

“El presidente electo nunca fue informado”

Tras reunirse en La Moneda con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, Alvarado desmintió esa versión y expresó la inquietud de la administración entrante.

“Vemos con un cierto grado de preocupación las declaraciones del Presidente Boric, ya que ellas no se condicen con la realidad”, afirmó.

En esa línea, fue categórico: “El presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que hubo con el cable chino”, cerrando la puerta a la versión entregada por el Ejecutivo saliente en medio de la polémica.

