Del cable submarino al déficit fiscal: Los puntos de fricción que marcarán el encuentro cara a cara entre Boric y Kast

Este martes, el Palacio de La Moneda será el escenario de una reunión clave entre el Presidente Gabriel Boric y su sucesor electo, José Antonio Kast.

El encuentro, acordado originalmente hace dos semanas, se amplió a solicitud de Kast para incluir a diversos ministros, debido a que el equipo entrante considera insuficiente la información recabada en las reuniones bilaterales previas.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó que la prioridad es asegurar una “continuidad de Estado” y un “traspaso administrativo responsable”, a pesar de las evidentes diferencias políticas. La jornada estará marcada por temas de alta sensibilidad geopolítica, como la evaluación del proyecto de cable submarino de China Mobile y las recientes sanciones de Estados Unidos contra autoridades chilenas.

Ejes de la controversia y preocupaciones del nuevo Gobierno

Desde el entorno de José Antonio Kast han manifestado que sus preocupaciones van más allá del cable submarino:

Déficit Fiscal : Existe inquietud por el estado real de las arcas públicas con que se encontrará la nueva administración.

Candidatura de Michelle Bachelet : El apoyo de la actual administración a la postulación de la exPresidenta para la Secretaría General de la ONU incomoda al futuro oficialismo.

Seguridad y Migración: El Gobierno saliente busca exponer resultados en la macrozona sur y avances en políticas migratorias.

Cronograma de la jornada en La Moneda

Uno de los puntos en los que el actual Gobierno ha puesto especial énfasis es el abordaje de la Comisión Verdad y Niñez, instancia asesora para esclarecer vulneraciones a menores bajo custodia del Estado o en sistemas de cuidados alternativos. Con este despliegue, ambas administraciones buscan cerrar el proceso de traspaso de información antes de la ceremonia oficial del próximo 11 de marzo.