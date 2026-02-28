VIDEO. Lamine infernal: Barcelona goleó al Villareal con un espectacular triplete del joven delantero ‘culé’
La estrella catalana hundió al ‘submarino amarillo’. Son líderes absolutos y se alejaron del Real Madrid.
La Liga de España 2025-26 se disputa entre dos equipos, pese a la irregularidad de ambos. Este sábado, continuó la acción de la jornada 26, fecha donde el FC Barcelona goleó al Villarreal con un Lamine Yamal bestial.
El joven ariete de los catalanes marcó un espectacular triplete (28′, 37′ y 69′), y si se suma el tanto de Robert Lewandowski (90′+1), estructuraron un 4-1 contundente ante el ‘submarino amarillo’.
Con la victoria, el FC Barcelona completó 64 puntos, cuatro más que el Real Madrid que juega este lunes ante el Getafe en el Santiago Bernabéu.
Mira el triplete de Lamine Yamal
