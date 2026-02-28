Lamine Yamal lideró el triunfazo del Barcelona sobre el Villarreal | Getty Images

La Liga de España 2025-26 se disputa entre dos equipos, pese a la irregularidad de ambos. Este sábado, continuó la acción de la jornada 26, fecha donde el FC Barcelona goleó al Villarreal con un Lamine Yamal bestial.

El joven ariete de los catalanes marcó un espectacular triplete (28′, 37′ y 69′), y si se suma el tanto de Robert Lewandowski (90′+1), estructuraron un 4-1 contundente ante el ‘submarino amarillo’.

Con la victoria, el FC Barcelona completó 64 puntos, cuatro más que el Real Madrid que juega este lunes ante el Getafe en el Santiago Bernabéu.