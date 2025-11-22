Fiesta total: Barcelona goleó al Athletic Club en su regreso al Camp Nou y sigue peleando la punta en LaLiga

El fútbol no se detiene y, tras el parón por fecha FIFA, ya regresaron las competencias al más alto nivel de clubes, incluyendo el torneo español que siempre da mucho para hablar.

Bajo este escenario, el Barcelona y el Athletic Club se enfrentaron la jornada de este sábado 22 de noviembre por la fecha 13 de LaLiga.

Y si bien se trata de un cruce que siempre da mucho de qué hablar dentro de la cancha, esta vez tenía un factor extra porque los ‘Culés’ regresaron al Camp Nou tras años de espera.

A pesar de que el recinto sigue bajo obras de remodelación, recibió a un público reducido, por lo que se esperaba una fiesta total y el equipo no defraudó. Los locales golearon y vencieron por 4-0.

Dentro de la cancha el festejo también fue desde el inicio y apenas a los 4 minutos Robert Lewandowski abrió la cuenta con un zurdazo que, en su trayectoria diagonal al arco, entró con ayuda de una floja respuesta del portero rival.

Justo antes de irse al descanso, a los 45′+3, Ferran Torres anotó el segundo tanto tras recibir una gran asistencia de Lamine Yamal y entrar al área para definir con suspenso, nuevamente com complicidad del arquero en una deficiente tapada.

Ya en el segundo tiempo, a los 48 minutos, Fermín López convirtió el tercer gol pudiendo definir libre a la altura del punto penal y ante una defensa descolocada tras una serie de rebotes que lo dejó mano a mano con el guardameta.

A los 54′ se fue expulsado Oihan Sancet por una dura patada desde atrás y muy violenta a destiempo a López. Tras revisión en el VAR, se anuló la tarjeta amarilla puesta en primera instancia y se mostró roja directa.

Para cerrar una fiesta épica, Ferran anotó el cuarto y consiguió su doblete a los 90′+1, quien pudo definir mano a mano dentro del área gracias a una excelente asistencia entre líneas de Yamal.

Con esto, el Barcelona quedó momentáneamente puntero en la liga con 31 puntos. En tanto, el Athletic Club quedó octavo con 17 unidades.