Se quedaron a un punto de remontar: Chile cae ante Venezuela y queda prácticamente fuera del Mundial de Básquetbol 2027

Este lunes, la selección chilena de básquetbol complicó seriamente sus chances de avanzar a la última fase de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027.

La Roja cestera cayó ante Venezuela por 68-72 y, con cuatro partidos disputados en el Grupo C, solo ha sumado derrotas: dos ante Brasil y otra frente a Colombia el pasado viernes.

El quinteto dirigido por Juan Manuel Córdoba nuevamente arrancó de mala manera en el primer cuarto, donde incluso llegó a estar 10-0 abajo, aunque logró reaccionar para cerrar los primeros diez minutos con un 11-12 en contra.

La verdadera debacle se produjo en el segundo cuarto, cuando se fueron al entretiempo cayendo por 24-41, una diferencia de 17 puntos que terminó siendo irremontable en los últimos 20 minutos de juego.

Si bien en el último cuarto los chilenos soñaron con una remontada de infarto e incluso se pusieron a un punto de diferencia, el elenco venezolano logró defender la ventaja y cerrar el partido con un ajustado 68-72.