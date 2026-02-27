Las bajas pasaron la cuenta: Chile cae ante Colombia y se complica en las clasificatorias al Mundial de Básquetbol 2027

Este viernes, la Selección de baloncesto de Chile cayó ante Colombia en el tercer partido del Grupo C de las clasificatorias al Mundial de Básquetbol que se jugará en Qatar en 2027.

El equipo chileno dirigido por Juan Manuel Córdoba llegó al compromiso con ausencias importantes como las de Nicolás Carvacho, Sebastián Herrera y Manny Suárez, lo que terminó haciendo mella en su rendimiento frente a los “cafetaleros”.

En el primer cuarto, La Roja no inició concentrada en el Coliseo Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia y se fue al descanso cayendo por un amplio 12-28.

Aunque en el segundo cuarto consiguieron ajustar el juego y acercarse en el marcador, la selección colombiana volvió a distanciarse en la segunda mitad, dejando el partido a su favor por 78-86.

Esta derrota complica la clasificación chilena a la ronda final del camino mundialista. Con este resultado, la selección chilena está quedando última de su grupo, sin victorias en tres partidos.

Ahora La Roja deberá enfrentar a Selección de baloncesto de Venezuela el próximo lunes 2 de marzo, también en Valdivia, con la obligación de ganar si aún quiere mantener aspiraciones de clasificación.