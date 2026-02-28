;

IND activa plan urgente tras incendio que arrasó con hangares del Team Chile de remo y canotaje

“Los daños bordearían los $2.000 millones solo en equipamientos, y en términos de infraestructura aún no está el valor exacto”, informó el IND sobre el siniestro que afectó el Centro Entrenamiento Olímpico de Curauma.

Daniel Ramírez

El Instituto Nacional de Deportes (IND) activó de manera inmediata un plan de acción técnico, presupuestario y operativo tras el incendio ocurrido este sábado en el Centro Entrenamiento Olímpico (CEO) de Curauma.

El fuego consumió los hangares del Team Chile de remo y canotaje, destruyendo implementos y embarcaciones que utilizaban los seleccionados chilenos de ambas disciplinas.

“De manera preliminar, se estima que los daños bordearían los $2.000 millones solo en equipamientos, y en términos de infraestructura aún no está el valor exacto. Frente a este escenario, el Instituto ya inició el trabajo interno para la reasignación de recursos, con el objetivo de disponer, a la brevedad, del financiamiento necesario que permita abordar la reposición de la infraestructura y del equipamiento afectados”, informó el IND en un comunicado.

“El equipo de Infraestructura del IND concurrirá este lunes al recinto para levantar el nuevo proyecto técnico. Cabe señalar que durante 2026 ya estaba contemplada una inversión de $300 millones destinada a mejoras en los hangares, iniciativa que será reformulada y ajustada a las actuales necesidades que determine el peritaje en curso”, agregó el organismo dependiente del Ministerio del Deporte.

Además, desde el IND indicaron que “con el fin de no interrumpir los procesos de entrenamiento, se evaluará la instalación de una infraestructura provisoria, como una carpa especializada, para resguardar las embarcaciones operativas”.

“Asimismo, junto al COCh se está evaluando y valorizando el traslado de embarcaciones antiguas que se encuentran en comodato, considerando su eventual reubicación en Curauma u otros recintos deportivos que permitan garantizar la continuidad del trabajo deportivo", añadieron.

“Finalmente, el Instituto, en coordinación con las federaciones y el COCh, revisará la agenda deportiva de 2026 y los proyectos en curso, con el fin de ajustar la planificación a la contingencia, resguardando la preparación de las y los deportistas”, concluyó el IND.

