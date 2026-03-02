F1 en vilo producto del conflicto en Medio Oriente: Gran Premio de Bárein en peligro

La Fórmula 1 se ha visto afectada previo al inicio de su temporada 2026 por el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó el pasado sábado.

Tras los primeros ataques, el gobierno iraní respondió contra las instalaciones norteamericanas ubicadas en Cátar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bárein.

Este último país recibirá el 10 al 12 de abril la cuarta fecha del calendario de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir y en las últimas horas un misil a 25 kilómetros del establecimiento, dejando en vilo la realización de este Gran Premio.

Además, Pirelli tuvo que cancelar unas pruebas privadas de sus neumáticos de lluvia junto a McLaren y Mercedes en Sakhir por motivos de seguridad.

Uno de los efectos inmediatos fue el cambio de la logística de los equipos que van rumbo a Australia para disputar la primera fecha en Melbourne debido al cierre del espacio aereo en medio oriente.

Por ejemplo, el manager de Carlos Sainz Jr. Carlos Oñoro, mostró a través de sus redes sociales su plan de vuelo que duró más de 35 horas aproximadamente en los que tuvo que pasar por cinco países debido a las restricciones de vuelo.

“Todos estarán aquí el miércoles”

En conversación con los medios, el director ejecutivo del Gran Premio de Australia, Travis Auld, dio tranquilidad y aseguró que la primera fecha se realizará con normalidad.

“Todos estarán aquí el miércoles. Todos los que deben estar aquí estarán aquí; no habrá ningún impacto en la carrera ni en el evento. Nos aseguraremos de que todos lleguen a tiempo”, comentó.

El Gran Premio de Australia se disputará desde el viernes 6 al domingo 8 de marzo. La carrera está programada para las 1:00 horas de Chile.