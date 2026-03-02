Reo muere tras riña entre internos en el cárcel de Arica: presunto agresor ya fue identificado

Un interno falleció la mañana de este lunes al interior del Complejo Penitenciario de Arica, en un hecho que quedó bajo investigación.

Según informó Gendarmería, la muerte se produjo tras una pelea entre reclusos. Por causas que aún se indagan, la víctima fue atacada por otro interno en medio de una riña registrada dentro del recinto.

Funcionarios del penal intervinieron de inmediato y trasladaron al herido hasta el área de salud del establecimiento. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el equipo médico y el apoyo del SAMU, el hombre murió en el lugar.

El presunto agresor ya fue identificado y apartado del resto de la población penal, mientras continúan las diligencias para esclarecer cómo se desencadenó el enfrentamiento y determinar eventuales responsabilidades.