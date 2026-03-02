;

Quién era Nicolás Vidal, el futbolista asesinado a balazos en pleno partido amateur en Llolleo

El joven jugador había sido recientemente incorporado al club y se encontraba en las galerías del recinto cuando se desató una disputa entre hinchadas durante la Copa de Campeones en Llolleo.

Durante la tarde de este domingo, un futbolista murió tras recibir un disparo en medio de un partido amateur disputado en Llolleo, en la provincia de San Antonio, hecho que es investigado por la Policía de Investigaciones y Carabineros.

El episodio se registró cerca de las 18:00 horas, cuando los equipos Cerro Alegre y Estrella Roja de Valparaíso se enfrentaban por la Copa de Campeones. Según los primeros antecedentes, una disputa entre ambas hinchadas escaló en violencia y terminó con uno de los jugadores fallecido.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima —identificada como Nicolás Vidal— no estaba participando en el encuentro al momento de los hechos, ya que había olvidado su cédula de identidad y no pudo ser inscrito en la planilla oficial.

Nicolás Vidal era padre de dos hijos, mientras que se desempeñaba como trabajador en el puerto de Valparaíso.

“Nuestros corazones están devastados, esto no debió ocurrir, pero ya llegará el momento de analizar y tomar las medidas que estimemos convenientes”, señalaron desde el equipo.

