Municipio de Quilpué presenta querella por incendio provocado por fuegos artificiales de hinchas

La acción legal busca responsabilidades tras el siniestro que destruyó una feria local, causó la muerte de un animal y movilizó a bomberos de tres comunas.

La Municipalidad de Quilpué oficializó la presentación de una querella contra quienes resulten responsables del devastador incendio que afectó al sector de Avenida Los Carrera con calle Serrano el pasado domingo. Los hechos, ocurridos pasadas las 14:00 horas, se habrían originado por la acción negligente y dolosa de un grupo de sujetos que, en medio de disturbios, detonaron fuegos artificiales en plena vía pública.

De acuerdo con el relato de testigos y las pruebas preliminares recabadas por el municipio, un grupo de aproximadamente 40 hinchas de Colo Colo, que se desplazaban en dos buses de locomoción colectiva y una camioneta, bloquearon el tránsito en el sector. Los individuos habrían dispersado un polvo químico similar al de extintores y, según las denuncias, los ocupantes de la camioneta detonaron la pirotecnia en el punto exacto donde comenzó el siniestro. Las llamas consumieron por completo un local donde funcionaba una feria y provocaron la muerte de un gato, además de dejar a otros animales heridos.

Despliegue de emergencia y persecución penal

La emergencia fue de tal magnitud que requirió el despliegue de todas las compañías de Bomberos de Quilpué, además del apoyo de unidades de Viña del Mar y Villa Alemana. La alcaldesa de la comuna, Carolina Corti, enfatizó que no se relativizarán hechos que pusieron en riesgo la vida de trabajadores, comerciantes, equipos de emergencia y mascotas, señala La Tercera.

Para esclarecer lo ocurrido, la jefa comunal informó que han requerido formalmente las grabaciones de las cámaras de seguridad de diversos establecimientos del entorno, incluyendo a Ripley, Mall Paseo Quilpué, Supermercado Santa Isabel y la UOCT, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades individuales de los involucrados.

Penas de alta gravedad

Desde el área jurídica del municipio advirtieron sobre la severidad de las penas que arriesgan los autores de estos ilícitos. La directora Jurídica, Ximena Olivares, explicó que la concurrencia de delitos como incendio, disturbios en la vía pública, infracción a la Ley de Armas y maltrato animal eleva considerablemente la sanción esperada.

“Estamos hablando de delitos que pueden tener sobre los 15 años de prisión, incluso llegar a presidio perpetuo en el caso del incendio”, sentenció la abogada Olivares. La administración municipal reafirmó que mantendrá la movilización de sus equipos de seguridad pública, tenencia responsable y remoción de escombros para apoyar a los afectados mientras el proceso judicial sigue su curso.

